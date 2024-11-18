«К сожалению, уроды бывают везде». «Ленинградец» — о нападении на тренеров в Астрахани

Глава пресс-службы «Ленинградца» Георгий Начкепия высказался по факту нападения на тренеров команды в Астрахани.

«Футбольный клуб «Ленинградец» хотел бы официально подчеркнуть, что нападение носило криминальный характер и не имело ничего общего с футболом. И мы бы не хотели, чтобы эта неприятная история бросала тень на клубы, лигу, город Астрахань. К сожалению, уроды бывают везде. И в Астрахани, и в Петербурге, и в Москве, и где бы то ни было. И неприятные ситуации случаются. Слава богу, всё обошлось. Хотя Александр Шмарко получил ножевое ножевое ранение в лицо, ему наложили пять швов. Но на данный момент со всеми участниками всё в порядке. Ведутся следственные действия, приезжали следователи в отель, всех опросили. Сейчас команда выезжает Санкт-Петербург и приступит к тренировочному процессу в среду», — заявил Начкепия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.