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Экс-тренер сборной России Пануччи: у Кокорина были невероятные качества, даже слишком

Экс-тренер сборной России Пануччи: у Кокорина были невероятные качества, даже слишком
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Итальянский специалист Кристиан Пануччи, который с 2012 по 2014 год работал в сборной России, высказался о нападающем кипрского «Ариса» Александре Кокорине.

«Почему Кокорин так и не смог полностью раскрыть свой потенциал? Об этом лучше поговорить с самим Кокориным. У него были невероятные качества, даже слишком невероятные. Он был сильным игроком, так что я не знаю, почему он не смог подняться выше. С нами он вёл себя профессионально, серьёзно, работал каждый день и играл хорошо», — приводит слова Пануччи «РБ Спорт».

Напомним, Кокорин является воспитанником «Локомотива», но первым клубом на профессиональном уровне для него стало «Динамо». Он играл за бело-голубых с 2008 по 2013 год. Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

33-летний Александр Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды.

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