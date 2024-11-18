Игрок сборной России Круговой: мы вообще не готовились к Брунею

Крайний защитник сборной России Данил Круговой рассказал о подготовке национальной команды к минувшему товарищескому матчу с Брунеем. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0.
«Мы вообще не готовились к Брунею, ничего особо не нарабатывали. Просто разобрали, в какой футбол играет их новый тренер», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».
Во встрече со сборной Брунея Круговой провёл на поле всё игровое время и оформил хет-трик из результативных передач. Защитник помог российской национальной команде установить собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого сборная России забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
- 18 ноября 2024
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