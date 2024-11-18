Защитник сборной России Пальцев: желаю, чтобы в следующем году нас пустили в Европу

Защитник сборной России Валентин Пальцев выразил желание, чтобы в 2025 году российские команды были вновь допущены к международным соревнованиям.

«В следующем году пожелал бы сборной России, чтобы нас пустили в Европу, мы отбирались на Евро и чемпионат мира. Но соперника-мечты на следующий год у меня нет», — сказал Пальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.