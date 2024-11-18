Игрок «Амкала»: сборной России стоит задуматься, с кем играть. МФЛ составит конкуренцию

Футболист медийного клуба «Амкал» Максим Пичугин высказался о соперниках сборной России в ноябрьскую международную паузу.

«Я полностью согласен, что сборной России стоит задуматься, с кем играть. Футболисты МФЛ могут составить хорошую конкуренцию нашей сборной. Мы будем безумно рады показать себя и доказать тем ребятам, которые находятся в сборной России, что мы тоже умеем играть в футбол. Намного интереснее, чем Бруней.

Я не знаю, как описать чувства от просмотра матча России с Брунеем. Нет интереса смотреть такие игры и следить. Конечно, у меня есть большое переживание за сборную. Хочется увидеть её на крупных чемпионатах. Но сейчас такой возможности нет. И если нет возможности сыграть с качественными и хорошими сборными, почему бы не взглянуть на то, что есть в внутри своей страны? Медиалига — крутой проект. Есть очень много классных игроков. Тут есть футболисты, которые играли в сборной России. Они могут составить конкуренцию. И в первую очередь, помочь организовать крутой спарринг, который будет полезен», — сказал Пичугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.