Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Амкала»: сборной России стоит задуматься, с кем играть. МФЛ составит конкуренцию

Игрок «Амкала»: сборной России стоит задуматься, с кем играть. МФЛ составит конкуренцию
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист медийного клуба «Амкал» Максим Пичугин высказался о соперниках сборной России в ноябрьскую международную паузу.

«Я полностью согласен, что сборной России стоит задуматься, с кем играть. Футболисты МФЛ могут составить хорошую конкуренцию нашей сборной. Мы будем безумно рады показать себя и доказать тем ребятам, которые находятся в сборной России, что мы тоже умеем играть в футбол. Намного интереснее, чем Бруней.

Я не знаю, как описать чувства от просмотра матча России с Брунеем. Нет интереса смотреть такие игры и следить. Конечно, у меня есть большое переживание за сборную. Хочется увидеть её на крупных чемпионатах. Но сейчас такой возможности нет. И если нет возможности сыграть с качественными и хорошими сборными, почему бы не взглянуть на то, что есть в внутри своей страны? Медиалига — крутой проект. Есть очень много классных игроков. Тут есть футболисты, которые играли в сборной России. Они могут составить конкуренцию. И в первую очередь, помочь организовать крутой спарринг, который будет полезен», — сказал Пичугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Кривцов: Карпин не настраивал перед Брунеем, мы сами всё понимаем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android