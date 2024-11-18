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Полузащитник «Зенита» Васильев: не жду пенсию Барриоса, хочу сам выиграть конкуренцию

Полузащитник «Зенита» Васильев: не жду пенсию Барриоса, хочу сам выиграть конкуренцию
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20-летний полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о конкуренции в команде Сергея Семака.

— На твоей позиции очень сильные игроки. Ты видишь, как можно выиграть конкуренцию или пока это нереально?
— Можно, просто надо прибавлять. Упорство и ежедневная работа приводят к прогрессу.

— Ждёшь выхода на пенсию Барриоса?
— Не, не жду (смеётся). Вильмар очень хороший футболист, наверное лучший на своей позиции. Хочу сам выиграть конкуренцию, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Зенит» после первого круга РПЛ сезона-2024/2025 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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