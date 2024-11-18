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Игрок «Зенита» Васильев: бразильцы отличаются от россиян — Педро лезет один на пятерых

Игрок «Зенита» Васильев: бразильцы отличаются от россиян — Педро лезет один на пятерых
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о бразильских футболистах сине-бело-голубых.

— Я в клубе с бразильцами тренируюсь. На мой взгляд, они сильно отличаются. У людей другой менталитет. Они иначе играют в футбол, стараются действовать эстетично, больше берут на себя. Мы же больше прагматики, у нас всё систематично, больше фокуса на результат, а они просто получают удовольствие.

— Педро такой же?
— Да, часто идёт в обводку, лезет один на троих-пятерых.

— Получает от партнёров за это?
— Да не особо, у него просто часто получается, поэтому на него не ругаются (смеётся), — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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