Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Зенита» Васильев: иногда хочется подальше отойти от давления и внимания

Полузащитник «Зенита» Васильев: иногда хочется подальше отойти от давления и внимания
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев признался, что иногда хочет избавиться от давления, связанного с игрой в футбол.

— Устаёшь от давления и внимания в «Зените»?
— Не сказал бы так. Всё-таки это часть жизни футболиста. Но иногда хочется подальше от этого отойти и просто играть в футбол, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне Дмитрий провёл восемь матчей за первую команду «Зенита» во всех турнирах и забил два гола. Действующих контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тысяч.

Материалы по теме
Геркус: если «Зенит» не выиграет титул в год столетия, это не будет провалом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android