Полузащитник «Зенита» Васильев: иногда хочется подальше отойти от давления и внимания

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев признался, что иногда хочет избавиться от давления, связанного с игрой в футбол.

— Устаёшь от давления и внимания в «Зените»?

— Не сказал бы так. Всё-таки это часть жизни футболиста. Но иногда хочется подальше от этого отойти и просто играть в футбол, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне Дмитрий провёл восемь матчей за первую команду «Зенита» во всех турнирах и забил два гола. Действующих контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тысяч.