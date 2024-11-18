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Главный тренер сборной Сирии оценил готовность команды к матчу с Россией

Главный тренер сборной Сирии оценил готовность команды к матчу с Россией
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Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана оценил готовность команды к матчу с Россией. Товарищеская игра состоится завтра, 19 ноября. Команды сыграют в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Как можете описать соперника и насколько готовы к матчу?
— В товарищеских матчах для нас важнее не результат, а как играет команда. Мы понимаем, что игра будет жёсткая. Мы рады, что будем играть со сборной России и сможем продемонстрировать свой максимум в игре, — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 15 ноября сборная России встретилась с командой Брунея. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счётом 11:0.

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