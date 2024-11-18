Главный тренер сборной Сирии оценил готовность команды к матчу с Россией

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана оценил готовность команды к матчу с Россией. Товарищеская игра состоится завтра, 19 ноября. Команды сыграют в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

— Как можете описать соперника и насколько готовы к матчу?

— В товарищеских матчах для нас важнее не результат, а как играет команда. Мы понимаем, что игра будет жёсткая. Мы рады, что будем играть со сборной России и сможем продемонстрировать свой максимум в игре, — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 15 ноября сборная России встретилась с командой Брунея. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счётом 11:0.