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Тренер сборной Сирии: у нас нет списка основных игроков на каждый выезд

Тренер сборной Сирии: у нас нет списка основных игроков на каждый выезд
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Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана высказался о составе своей команды перед матчем с Россией. Товарищеская игра состоится завтра, 19 ноября. Команды сыграют в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть один игрок, который не будет принимать участия в матче с Россией. У нас осталось всего лишь шесть замен. Некоторые ребята травмированы или не смогут присутствовать по личным причинам. Дело в том, что нет у нас списка основных игроков на каждый выезд. Мы выбираем из тех, кто может играть. Точное число я не могу назвать, — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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