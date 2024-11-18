Тренер сборной Сирии: у нас нет списка основных игроков на каждый выезд

Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана высказался о составе своей команды перед матчем с Россией. Товарищеская игра состоится завтра, 19 ноября. Команды сыграют в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«У нас есть один игрок, который не будет принимать участия в матче с Россией. У нас осталось всего лишь шесть замен. Некоторые ребята травмированы или не смогут присутствовать по личным причинам. Дело в том, что нет у нас списка основных игроков на каждый выезд. Мы выбираем из тех, кто может играть. Точное число я не могу назвать, — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.