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Игрок «Зенита» Васильев вспомнил ощущения от вызова в сборную России при Карпине

Игрок «Зенита» Васильев вспомнил ощущения от вызова в сборную России при Карпине
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20-летний полузащитника «Зенита» Дмитрий Васильев вспомнил ощущения от вызова в сборную России при Валерии Карпине.

«Поработать с тренером главной сборной всегда интересно. Тот сбор мне понравился. Конечно, перелёт и дорога в Египет были очень тяжёлые, матчи тоже тяжело складывались. Во время игры было кажется 40 градусов жары… Повторюсь, интересно посмотреть на требования Карпина, изнутри узнать, что такое главная сборная, увидеть и почувствовать эту рабочую атмосферу», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне Дмитрий провёл восемь матчей за первую команду «Зенита» во всех турнирах и забил два гола. Действующих контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тысяч.

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