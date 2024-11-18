Полузащитник «Зенита» Васильев оценил свою игру в нынешнем сезоне РПЛ и Кубка России

Футболист «Зенита» Дмитрий Васильев оценил свою игру в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

«С точки зрения Кубка России — получше. В том году я выбыл из-за травмы, сейчас даже по минутам я больше сыграл, чем в том сезоне. Но всегда хочется большего, в отличие от прошлого года, сейчас меня ничего не беспокоит, я всегда готов выходить и помогать команде, как в сборной так и в клубе», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне Дмитрий провёл восемь матчей за первую команду «Зенита» во всех турнирах и забил два гола. Действующих контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.