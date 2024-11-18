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Защитник сборной Сирии: Россия — сложный соперник, они играют в одно касание

Защитник сборной Сирии: Россия — сложный соперник, они играют в одно касание
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Защитник сборной Сирии Эмилиано Амор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой России. Игра состоится завтра, 19 ноября. Команды сыграют в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Россия — сложный соперник. Они играют в одно касание. Это довольно агрессивная команда. Мы сделаем всё возможное, чтобы достичь наилучшего результата в этой игре», — передаёт слова Амора корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Национальная команда Сирии занимает 93-е место в рейтинге ФИФА. Сборная России — 34-е. Ранее стало известно, что Станислав Агкацев, Александр Черников, Игорь Дивеев, Никита Кривцов, Иван Обляков и Фёдор Чалов не поехали с командой на этот матч.

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