Игрок «Зенита» Васильев: для нас есть только первое место, но у «Краснодара» хороший темп

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне РПЛ. После первого круга сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Выделилась тройка лидеров, эти команды в хорошем темпе идут. Набрать больше 30 очков за первый круг — уже очень хорошо. Скоро будет зимняя пауза, она сыграет ключевую роль — как команды подготовятся. Будет интересно.

Понятно, что для «Зенита» есть только первое место, но все понимают, что «Краснодар» набрал хороший темп и до матча с «Рубином» вообще не терял очков. Перед каждой игрой обговариваем, что конкуренты практически не теряют очки, поэтому и нам нельзя проигрывать. Это упорная борьба, но все ребята в команде спокойны и уверены в себе», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.