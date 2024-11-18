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Игрок «Зенита» Васильев: возможно, Глушенков лучший российский футболист в Премьер-Лиге

Игрок «Зенита» Васильев: возможно, Глушенков лучший российский футболист в Премьер-Лиге
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о своём одноклубнике, хавбеке сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

— Конечно, всех впечатлил старт Глушенкова в «Зените». Глуш — прекрасный футболист, все данные для его позиции у него есть. Наверное, мало кто мог предположить, что он за месяц-полтора сможет набить такую статистику, которая будет позволять быть в топе до сих пор. Но он топ-футболист. Он и за «Локомотив» много отдавал передач, но тогда я особо не следил за ним.

— Его можно назвать лучшим российским игроком в РПЛ?
— Возможно. Есть ещё Тюкавин, Батраков. Но Максим сейчас был травмирован, сложно сравнивать, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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