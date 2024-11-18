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Тренер сборной Сирии Лана: в Испании помнят Карпина как хорошего футболиста

Тренер сборной Сирии Лана: в Испании помнят Карпина как хорошего футболиста
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Главный тренер сборной Сирии Хосе Лана высказался об уровне футболистов национальной команды России, а также рассказал, что в Испании помнят наставника российской сборной Валерия Карпина по игре за «Сельту» и «Реал Сосьедад».

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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«Мы видели множество игр сборной России. Мы отмечаем уровень игроков, как они работают индивидуально и вместе. Для нас большое удовольствие играть с таким соперником.

Да, в Испании помнят Карпина. Он провёл хорошую работу, хорошо играл в Испании. Мы помним его как хорошего игрока», — передаёт слова Ланы корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Товарищеская игра между Россией и Сирией состоится завтра, 19 ноября. Команды сыграют в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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