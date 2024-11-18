Игрок «Зенита» Васильев: Соболев прекрасно адаптировался, подшучиваем друг над другом

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о своём одноклубнике, нападающем Александре Соболеве.

«Не сказал бы, что адаптация Соболева в «Зените» ещё не закончилась. Наоборот: подшучиваем над ним, а он — над нами. Никто не обижается, такие шутки всегда есть в футбольном коллективе. Саня прекрасно адаптировался. Конечно, были всякие истории, но это с юмором воспринимается. Такого, чтобы «ты с нами не будешь», конечно, нет. Долго вливаться не пришлось, он уже давно в РПЛ, всех знал, плюс со многими был знаком по сборной», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.