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Игрок «Зенита» Васильев: Соболев прекрасно адаптировался, подшучиваем друг над другом

Игрок «Зенита» Васильев: Соболев прекрасно адаптировался, подшучиваем друг над другом
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Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о своём одноклубнике, нападающем Александре Соболеве.

«Не сказал бы, что адаптация Соболева в «Зените» ещё не закончилась. Наоборот: подшучиваем над ним, а он — над нами. Никто не обижается, такие шутки всегда есть в футбольном коллективе. Саня прекрасно адаптировался. Конечно, были всякие истории, но это с юмором воспринимается. Такого, чтобы «ты с нами не будешь», конечно, нет. Долго вливаться не пришлось, он уже давно в РПЛ, всех знал, плюс со многими был знаком по сборной», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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