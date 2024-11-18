Шаронов: интересных предложений по работе мне не поступало

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов рассказал, что интересных предложений по работе он пока не получал.

«С момента моего ухода из «СКА-Хабаровск» мне поступали предложения по работе, но они меня не устраивали. Интересных предложений ко мне не поступало. Поэтому я сейчас тренирую детей. Откуда были эти предложения? Неважно, просто они меня не заинтересовали», — приводит слова Шаронова Metaratings.

Шаронову 48 лет. Профессиональную карьеру футболиста Роман завершил в 2014-м. В составе казанского «Рубина» Шаронов дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок страны. Тренерскую карьеру российский специалист начал в «Рубине», с сентября 2017 года работал старшим тренером молодёжной команды. 6 июня 2019 года был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина». 16 декабря 2019-го по согласию сторон покинул клуб. С 2022-го по 2024-й возглавлял «СКА-Хабаровск».