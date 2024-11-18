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Ромарио: Рафинья — один из лучших игроков в мире и гордость для всех бразильцев

Ромарио: Рафинья — один из лучших игроков в мире и гордость для всех бразильцев
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Бывший нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ромарио высказался об атакующем полузащитнике каталонцев Рафинье.

«Рафинья — один из лучших игроков в мире. Он очень хорошо играет в футболке «Барселоны», а также в футболке сборной Бразилии. Рафинья — гордость для всех бразильцев, он ещё подарит нам особенные вещи в футболе», — приводит слова Ромарио Barca Universal в соцсети Х (ранее Twitter).

Бразильский футболист перешёл в «Барселону» из «Лидса» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 104 матчах во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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