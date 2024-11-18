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«Спартак» потерял ключевого футболиста перед дерби с «Локомотивом» — источник

«Спартак» потерял ключевого футболиста перед дерби с «Локомотивом» — источник
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Защитник «Спартака» Срджан Бабич получил травму в сборной Сербии. В связи с этим он досрочно покинул расположение национальной команды и вернулся в «Спартак», информирует сербский портал Maxbet Sports.

Обследования показали, что Бабич не поможет сборной Сербии в ближайшем матче с Данией (игра состоится сегодня, 18 ноября). Поэтому защитнику посоветовали вернуться в клуб и восстанавливаться там.

У Срджана диагностировали растяжение связок колена. Травма не особо серьёзна, но она требует терапии и режима покоя как минимум на семь дней. Таким образом, вероятнее всего, Бабич пропустит дерби «Спартака» с «Локомотивом». Матч 16-го тура РПЛ состоится 23 ноября.

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