Саратовский «Сокол» объявил об отставке Алексея Баги с поста главного тренера команды.

«Благодарим Алексея Анатольевича за проделанную работу, особенно за весну 2024 года. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Белорусский специалист пришёл в «Сокол» из солигорского «Шахтёра». Ранее Бага успел поработать в БАТЭ, «Жальгирисе», «Актобе» и «Сумгаите». При этом три клуба (БАТЭ, «Шахтёр» и «Жальгирис») специалист привёл к чемпионским титулам.

На данный момент «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 19 очков после 19 туров.