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Алексей Бага прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Сокола»

Алексей Бага прокомментировал свою отставку с поста главного тренера «Сокола»
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Белорусский специалист Алексей Бага прокомментировал свою отставку с поста главного тренера саратовского «Сокола».

«Команде удачи. Это футбол, всякое бывает. Что-то получилось, хорошие были эмоции, победы хорошие, а что-то не получилось. Буду болеть за клуб», — приводит слова Баги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Белорусский специалист пришёл в «Сокол» из солигорского «Шахтёра». Ранее Бага успел поработать в БАТЭ, «Жальгирисе», «Актобе» и «Сумгаите». При этом три клуба (БАТЭ, «Шахтёр» и «Жальгирис») специалист привёл к чемпионским титулам.

На данный момент «Сокол» занимает 16-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 19 очков после 19 туров.

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