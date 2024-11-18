Леонид Слуцкий взял интервью у главного тренера СКА Романа Ротенберга

Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий взял интервью у возглавляющего хоккейный СКА Романа Ротенберга.

Напомним, Ротенберг является тренером СКА с 2022 года. В текущем сезоне команда из Санкт-Петербурга занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ. Она обошла по набранным очкам московский ЦСКА и «Ак Барс».

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счётом 1:0 одолев действующего чемпиона «Шанхай Порт». По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».