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Леонид Слуцкий взял интервью у главного тренера СКА Романа Ротенберга

Леонид Слуцкий взял интервью у главного тренера СКА Романа Ротенберга
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Главный тренер китайского футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий взял интервью у возглавляющего хоккейный СКА Романа Ротенберга.

Напомним, Ротенберг является тренером СКА с 2022 года. В текущем сезоне команда из Санкт-Петербурга занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ. Она обошла по набранным очкам московский ЦСКА и «Ак Барс».

Слуцкий работает во главе «Шанхая» с января 2024 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счётом 1:0 одолев действующего чемпиона «Шанхай Порт». По итогам первого сезона с российским специалистом «Шанхай Шэньхуа» занял второе место в Суперлиге Китая, отстав всего на одно очко от «Шанхай Порт».

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