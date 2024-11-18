«Динамо» пока не сделало предложение о продлении контракта защитнику клуба Эли Дасе

«Динамо» до сих не вышло с конкретным предложением о продлении контракта Эли Дасы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С 1 января Эли сможет свободно подписать контракт с любой командой. Есть небольшие разговоры о продлении с «Динамо», но пока ничего конкретного. Предложения от других клубов уже есть, но Даса сосредоточен на «Динамо» до начала зимнего перерыва», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Эли Даса провёл за «Динамо» 16 матчей во всех турнирах. На его счету один гол и одна результативная передача. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.