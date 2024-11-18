«Волгарь» поддержал пострадавших в Астрахани тренеров «Ленинградца»

Пресс-служба астраханского клуба «Волгарь» пожелал здоровья сотрудникам «Ленинградца» после нападения в Астрахани.

«Выражаем поддержку тренерам «Ленинградца». Здоровья Вадиму Евсееву и Александру Шмарко», — говорится в сообщении «Волгаря», опубликованном в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция. Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года.