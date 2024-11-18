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Кристиан Пануччи: для истории российского футбола Акинфеев невероятен

Кристиан Пануччи: для истории российского футбола Акинфеев невероятен
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Итальянский специалист Кристиан Пануччи, который с 2012 по 2014 год работал в сборной России, высказался о сравнениях голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева и экс-вратаря «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффона.

«Акинфеев действительно хорош, в те два года, что я работал в сборной России, он выступал на высоком уровне. Но Буффон — это Буффон. Для истории российского футбола Игорь невероятен, а Буффон — для истории итальянской сборной. Сложно сравнивать разных игроков, но Джанлуиджи, возможно, лучший вратарь в истории футбола, и точно входит в тройку лучших», — приводит слова Панучч «РБ Спорт».

Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет € 1 млн.

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