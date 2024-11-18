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Спаллетти объяснил отсутствие Доннаруммы в основном составе Италии на матч с Францией

Спаллетти объяснил отсутствие Доннаруммы в основном составе Италии на матч с Францией
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил отсутствие голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в стартовом составе на матч 6-го тура Лиги наций с национальной командой Франции (1:3). Место в воротах итальянцев всю игру занимал Гульельмо Викарио.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Рабьо – 2'     0:2 Викарио – 33'     1:2 Камбьязо – 35'     1:3 Рабьо – 65'    

«Он неважно себя чувствовал. У него болел живот. Мы пытались привести его в чувство, но он чувствовал слабость», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

После шести туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает второе место. Франция заработала тоже 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (4) и Бельгии (4).

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