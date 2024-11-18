Спаллетти объяснил отсутствие Доннаруммы в основном составе Италии на матч с Францией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил отсутствие голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в стартовом составе на матч 6-го тура Лиги наций с национальной командой Франции (1:3). Место в воротах итальянцев всю игру занимал Гульельмо Викарио.

«Он неважно себя чувствовал. У него болел живот. Мы пытались привести его в чувство, но он чувствовал слабость», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

После шести туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает второе место. Франция заработала тоже 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (4) и Бельгии (4).