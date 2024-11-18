Спаллетти объяснил отсутствие Доннаруммы в основном составе Италии на матч с Францией
Поделиться
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти объяснил отсутствие голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в стартовом составе на матч 6-го тура Лиги наций с национальной командой Франции (1:3). Место в воротах итальянцев всю игру занимал Гульельмо Викарио.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Рабьо – 2' 0:2 Викарио – 33' 1:2 Камбьязо – 35' 1:3 Рабьо – 65'
«Он неважно себя чувствовал. У него болел живот. Мы пытались привести его в чувство, но он чувствовал слабость», — приводит слова Спаллетти Football Italia.
После шести туров группового этапа сборная Италии набрала 13 очков и занимает второе место. Франция заработала тоже 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Израиля (4) и Бельгии (4).
Материалы по теме
Комментарии
- 18 ноября 2024
-
13:40
-
13:35
-
13:34
-
13:25
-
13:16
-
13:10
-
12:47
-
12:44
-
12:40
-
12:37«Сокол» объявил об отставке Алексея Баги Официально
-
12:33
-
12:24
-
12:11
-
11:59
-
11:55
-
11:50
-
11:48
-
11:46
-
11:40
-
11:32
-
11:23
-
11:22
-
11:17
-
10:50
-
10:45
-
10:40
-
10:17
-
10:13
-
10:01
-
09:55
-
09:50
-
09:50
-
09:43
-
09:40
-
09:35