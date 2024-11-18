«Просто космос». Данил Круговой высказался о базе «Краснодара»

Крайний защитник сборной России и ЦСКА Данил Круговой высказался о базе футбольного клуба «Краснодар».

«База «Краснодара» – топ, вообще космос. Всё на высоком уровне. Буду ли скучать? Что имеем, то имеем», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

15 ноября сборная России провела на стадионе «Краснодар» товарищеский матч с Брунеем. Встреча завершилась разгромной победой россиян со счётом 11:0. Во встрече со сборной Брунея Круговой провёл на поле всё игровое время и оформил хет-трик из результативных передач. Защитник помог российской национальной команде установить собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого сборная России забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.