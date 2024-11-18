Напавшие на тренеров «Ленинградца» двое молодых людей стали фигурантами уголовного дела

Напавшие на тренеров санкт-петербургского «Ленинградца» мужчины стали фигурантами уголовного дела, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает официальный аккаунт УМВД России по Астраханской области в телеграм-канале.

«Двое участников ночной драки с представителями футбольного клуба стали фигурантами уголовного дела. Следствием отдела полиции №4 УМВД России по городу Астрахани возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное противоправное деяние подследственным может грозить лишение свободы на срок до 7 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Астрахани на Вадима Евсеева, Александра Шмарко и заместителя генерального директора клуба совершили вооружённое нападение, в результате которого Шмарко получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной. Евсееву брызнули в лицо из перцового баллончика. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а нападавших задержала полиция. Вадим Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года.