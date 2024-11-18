Фомин рассказал, как отреагировал бы на вызов Дзюбы в сборную России

Полузащитник сборной России Даниил Фомин ответил, как отреагировал бы на вызов Артёма Дзюбы в национальную команду. Он заявил, что был бы рад видеть в сборной 36-летнего форварда «Акрона».

«Если Дзюбу вызовут, то я буду рад его видеть», – приводит слова Фомина «Советский спорт».

Ранее Дзюба заявлял о желании вернуться в сборную России. Но после этих слов Валерий Карпин так и не включил форварда в состав на матчи с Брунеем и Сирией. Напомним, матч с брунейцами состоялся 15 ноября и завершился победой России со счётом 11:0. Игра с сирийцами состоится завтра, 19 ноября.

В текущем сезоне РПЛ Дзюба сыграл за «Акрон» 7 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.