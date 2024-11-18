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Ефремов: игроки сборной понимают: Бруней — не тот уровень, 11 закинуть чудакам

Ефремов: игроки сборной понимают: Бруней — не тот уровень, 11 закинуть чудакам
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов, ныне выступающий в составе медиаклуба «Амкал», высказался об уровне соперников сборной России и о возможном матче медиакоманд с национальной командой.

«Мы узнаем какое сопротивление сборной России мы окажем, только когда сыграем с ними. Если дадут сыграть команде или сборной из МФЛ. Сейчас только разговоры. Конечно, 11 закинуть чудакам! Наверное, и сами футболисты сборной понимают, что это не тот уровень сопротивления, который им хотелось бы видеть.

Матч с Брунеем я не видел, просто спал. Такой разгром читался. Вопрос был только в счёте. На это даже ставки не принимали», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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