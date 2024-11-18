Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: тренеры ПАОКа должны убедить Чалова, чтобы он тренировался более качественно

Сёмин: тренеры ПАОКа должны убедить Чалова, чтобы он тренировался более качественно
Комментарии

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о выступлениях российского форварда Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа. Суммарно Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах команды в нынешнем сезоне.

«Чалову может что-то посоветовать его тренер в ПАОКе. Он знает его близко. Советуют тренеры, с которыми он работает. Они должны найти его потенциал, чтобы он стал лучше. Убедить Фёдора, чтобы он тренировался более качественно или лучше. Не знаю, с чем связана такая тяжёлая адаптация в Греции», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«МЮ» легко разбирается с ПАОКом! Чалов и Оздоев бессильны на «Олд Траффорд»! LIVE
Live
«МЮ» легко разбирается с ПАОКом! Чалов и Оздоев бессильны на «Олд Траффорд»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android