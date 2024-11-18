Сёмин: тренеры ПАОКа должны убедить Чалова, чтобы он тренировался более качественно

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о выступлениях российского форварда Фёдора Чалова в составе греческого ПАОКа. Суммарно Чалов отметился одним голом и одной результативной передачей в 15 матчах команды в нынешнем сезоне.

«Чалову может что-то посоветовать его тренер в ПАОКе. Он знает его близко. Советуют тренеры, с которыми он работает. Они должны найти его потенциал, чтобы он стал лучше. Убедить Фёдора, чтобы он тренировался более качественно или лучше. Не знаю, с чем связана такая тяжёлая адаптация в Греции», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.