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«Когда пошёл не в отца». Соболев показал крутой гол сына, он обыграл всю команду соперника

«Когда пошёл не в отца». Соболев показал крутой гол сына, он обыграл всю команду соперника
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев в соцсетях похвастался голом своего сына в матче за детскую команду. Мальчик совершил выдающийся сольный проход, обыграв всю команду соперника, и завершил его результативным ударом внешней стороной стопы.

Александр разместил гол сына в своём телеграм-канале и написал под видео: «Когда пошёл не в отца».

Интересно, что до перехода в «Зенит» Соболев попал в скандал благодаря сыну. Футболист вёл прямой эфир, после чего ушёл от компьютера, оставив трансляцию на сына. Мальчик играл в игры и параллельно общался с аудиторией. В рамках этого общения он назвал «Зенит» «позором российского футбола» и «бомжами».

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