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Игрок «Тоттенхэма» Бентанкур дисквалифицирован на 7 игр за расистскую шутку в адрес Сона

Игрок «Тоттенхэма» Бентанкур дисквалифицирован на 7 игр за расистскую шутку в адрес Сона
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Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала на семь матчей уругвайского полузащитника «Тоттенхэма» Родриго Бентанкура за расистскую шутку в адрес своего одноклубника Сон Хын Мина, сообщается на сайте организации.Также футболист должен выплатить штраф в размере около € 120 тыс.

Напомним, минувшим летом в социальных сетях распространился ролик с участием Бентанкура, в котором телеведущий просит у игрока футболку его партнёра по команде.

«Сонни? Это может быть и футболка двоюродного брата Сонни. Они все выглядят одинаково», – заявил Бентанкур. Впоследствии игрок извинился перед Соном в соцсетях.

После этого Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Бентанкуру обвинения в «неподобающем поведении» и использовании «оскорбительной или унизительной лексики по национальному или расовому признаку».

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