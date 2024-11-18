Игорь Семшов: Сирия по рейтингу выше Брунея, они окажут сопротивление сборной России

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Сирией. Встреча состоится во вторник, 19 ноября.

«Мы знаем далеко не всех игроков как в Брунее, так и в Сирии. Тяжело иметь представление, кто там основной футболист, а кто — нет. С другой стороны, Сирия по рейтингу сильнее, чем Бруней. Поэтому более или менее какое-то сопротивление нашей сборной будет оказано, но мы безоговорочные фавориты.

В данной ситуации мы не можем выбирать соперников. А зрители хотят видеть сборную, игроки хотят играть за сборную. Международные матчи — не игра с кем-то из клубов. Главное, чтобы наши футболисты подошли так же ответственно, как и к игре с Брунеем. Зрители хотят видеть голы и красивую игру», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.