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Игорь Семшов: Сирия по рейтингу выше Брунея, они окажут сопротивление сборной России

Игорь Семшов: Сирия по рейтингу выше Брунея, они окажут сопротивление сборной России
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России с Сирией. Встреча состоится во вторник, 19 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем далеко не всех игроков как в Брунее, так и в Сирии. Тяжело иметь представление, кто там основной футболист, а кто — нет. С другой стороны, Сирия по рейтингу сильнее, чем Бруней. Поэтому более или менее какое-то сопротивление нашей сборной будет оказано, но мы безоговорочные фавориты.

В данной ситуации мы не можем выбирать соперников. А зрители хотят видеть сборную, игроки хотят играть за сборную. Международные матчи — не игра с кем-то из клубов. Главное, чтобы наши футболисты подошли так же ответственно, как и к игре с Брунеем. Зрители хотят видеть голы и красивую игру», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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