Пануччи: во время моей работы в России были два хороших форварда — Дзюба и Кокорин

Итальянский специалист Кристиан Пануччи, который с 2012 по 2014 год работал в сборной России, высказался о нападающем «Ариса» Александре Кокорине и форварде «Акрона» Артёме Дзюбе.

«Во время моей работы в России в команде были два хороших нападающих — Кокорин и Дзюба. Но Артём — чистый форвард, а Александр мог играть «десятку», уходить на фланг. Так или иначе, Фабио решил не вызывать Дзюбу», — приводит слова Пануччи «РБ Спорт».

После ухода из сборной России, где 51-летний итальянец входил в тренерский штаб Фабио Капелло, Кристиан Пануччи также работал с «Ливорно», «Тернаной» и возглавлял основную сборную Албании.