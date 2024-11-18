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Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова

Глушаков посоветовал «Спартаку» купить Батракова
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Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Денис Глушаков предложил красно-белым задуматься над приобретением 19-летнего хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

«Нынешнему «Спартаку» не хватает чего-то спартаковского? Возможно, чего-то и правда не хватает. Надеюсь, компетентные люди из «Лукойла» и руководство клуба подойдут к этому вопросу и всё поменяют. Совет «Спартаку» — тратьте деньги не вхолостую, а на хороших футболистов. Пусть Батракова купят», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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