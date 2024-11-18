Пименов поделился ожиданиями от матча сборной России с Сирией

Бывший российский нападающий Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча между сборными России и Сирии, который состоится завтра, 19 ноября.

«С Сирией не получится сыграть так, как сыграли с Брунеем. Эта сборная достаточно неплохо выступает, покрепче, чем Бруней. Но думаю, что наши должны выиграть с разницей в 2-3 мяча», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Игра Россия — Сирия пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года.