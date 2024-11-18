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Семшов: Даса — ключевая фигура в «Динамо», но зависит от клуба, захотят ли продлевать

Семшов: Даса — ключевая фигура в «Динамо», но зависит от клуба, захотят ли продлевать
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Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов отреагировал на новости вокруг защитника бело-голубых Эли Даса. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что «Динамо» пока не сделало предложение израильтянину по поводу продления контракта.

«У «Динамо» есть селекционная служба, которая рассматривает футболиста для подписания или ищет замену на правый фланг. Всё зависит от самого клуба — захотят ли они сами продлевать контракт с Дасой. Нет проблем с тем, что контракт до сих пор не продлили. Даса — квалифицированный футболист и игрок основного состава. Если селекция найдёт на эту позицию более сильного игрока, они подпишут того футболиста, а с Дасой расстанутся. Да, он является ключевой фигурой, но многое и зависит от желания самого футболиста», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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