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Игроки «Спартака» Зобнин и Чернов могут пропустить дерби с «Локомотивом» — источник

Игроки «Спартака» Зобнин и Чернов могут пропустить дерби с «Локомотивом» — источник
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Футболисты московского «Спартака» Никита Чернов и Роман Зобнин рискуют пропустить дерби с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, сообщает Metaratings. Игра запланирована на 23 ноября.

Согласно сведениям источника, Чернов и Зобнин до сих пор не вернулись в общую группу «Спартака» после травм. Никита получил повреждение в августе и пропустил уже несколько месяцев, а Роман не играет с 27 октября.

Ранее также стало известно, что У Срджана диагностировали растяжение связок колена в сборной Сербии. Травма не особо серьёзна, но она требует терапии и режима покоя как минимум на семь дней. Таким образом, вероятнее всего, Бабич пропустит дерби «Спартака» с «Локомотивом».

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