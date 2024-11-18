Кечинов: может, Сирия в игре с Россией хочет посмотреть резерв, но зачем позориться?

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сирии.

«Наверное, Сирия считает, что товарищеский матч со сборной России для них не особо важен. Может, хотят посмотреть свой ближайший резерв. Но зачем позориться? Чтобы опять была разгромная победа сборной России? Смысла тогда вообще соглашаться и приезжать? Если вы хотите приехать, надо делать это самыми сильными футболистами. Всё-таки это лицо страны. Кому идут на пользу такие поражения? Как-то странно не воспринимать серьёзно такие игры», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.