Матч со сборной России посетят около одной тысячи сирийских болельщиков

Около одной тысячи сирийцев из разных российских городов посетят товарищеский матч сборных Сирии и России по футболу в Волгограде.

«Вчера несколько болельщиков приехали к нам в отель. Они сказали, что мы сможем ожидать на матче порядка одной тысячи болельщиков на стадионе. Они приедут со всей России, не только из Волгограда. Много студентов учатся в России, они приобрели одну тысячу билетов», — приводит слова руководителя пресс-службы сборной Сирии Эмада Аламири ТАСС.

Матч между сборными России и Сирии состоится завтра, 19 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Отметим, что 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Соответствующее решение ФИФА и УЕФА приняли в феврале 2022 года.