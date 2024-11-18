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Игрок «Лацио» Педро: спасибо «Роме» за то, что она продала меня в главную команду Рима

Игрок «Лацио» Педро: спасибо «Роме» за то, что она продала меня в главную команду Рима
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Вингер «Лацио» Педро Родригес поблагодарил «Рому», за которую выступал ранее, за то, что продала его в нынешний клуб, а также пообещал искупаться в фонтане, если выиграет с «Лацио» Лигу Европы.

«Я благодарен «Роме» за то, что она продала меня в главную команду Рима, а именно в «Лацио». Я надеюсь забить ещё один гол в дерби, я мечтаю о трофее с «Лацио» до того, как завершу карьеру. Мы можем выиграть Лигу Европы. Если это случится, я нырну в фонтан Треви», — приводит слова Педро журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

37-летний испанец выступает за «Лацио» с лета 2021 года. Действующее соглашение игрока с римским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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