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Джамал Мусиала ответил на вопрос о продлении контракта с «Баварией»

Джамал Мусиала ответил на вопрос о продлении контракта с «Баварией»
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Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала ответил на вопрос по поводу возможной пролонгации контракта с мюнхенским клубом.

«В данный момент я сосредоточен на играх в национальной команде и «Баварии». Я знаю, что многие [клубы] следят за ситуацией вокруг меня, но я стараюсь оказывать на себя как можно меньше давления. Для меня важно оставаться в форме и выступать на максимуме своих возможностей. Когда наступит спокойный период, я смогу подумать о будущем. Думаю, мы узнаем больше во время зимнего перерыва», — приводит слова Джамала Мусиалы RND.

В текущем сезоне Джамал сыграл за «Баварию» во всех турнирах 13 матчей, в которых забил девять мячей и отдал три голевые передачи.

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