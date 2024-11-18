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Тимур Жамалетдинов: в «Лехе» у меня была зарплата в два раза больше, чем в ЦСКА

Тимур Жамалетдинов: в «Лехе» у меня была зарплата в два раза больше, чем в ЦСКА
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Бывший нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», рассказал, рассказал, что прибавил в зарплате после перехода в клуб из Польши по сравнению с ЦСКА.

– Насколько упали в финансовом плане в «Лехе» по сравнению с ЦСКА?
– Я бы сказал, что даже прибавил в финансовом плане. Причём ощутимо. У меня зарплата была в два раза больше, чем в ЦСКА.

– В районе € 10 тыс.?
– Да. Из ЦСКА я ушёл, когда проводил уже третий сезон с командой, и всё это время зарплата оставалась такой же, как была изначально. В последние полгода я наиграл некоторое количество матчей, и она поднялась – сделал это за счёт себя, а клуб не предлагал условия выше. Знаю, сколько сейчас платят молодым, которые попадают в главную команду, и по сравнению с тем, что было у меня, – это небо и земля. Так что в плане денег в Польше прибавил. Кажется странным, да? Где ЦСКА и где «Лех». Звучит странновато, но это факт, — приводит слова Жамалетдинова «Советский спорт».

Тимур является воспитанником футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА. В составе основной команды армейцев Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды серебряным призёром чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018).

В составе «Леха» форвард выступал на правах аренды с зимы 2019 по лето 2020 года. Всего за основной состав команды из Польши Жамалетдинов провёл 19 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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