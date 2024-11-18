Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча сборных России и Сирии

Отечественный экс-футболист и тренер Михаил Гершкович поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сирии. Игра состоится завтра, 19 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток арбитра — в 19:30 мск.

«Сирия — соперник серьёзнее, чем Бруней. У них хороший рейтинг, располагаются достаточно высоко в сегодняшней ситуации. Но я жду победы от сборной России и уверенной игры. Все основания для этого есть. Счёт матча не так важен. Главное, чтобы игра была смотрибельная в обороне и атаке. Будем надеяться, что получим удовольствие от победы», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.