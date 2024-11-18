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Сычёв спрогнозировал, куда перейдёт Батраков при правильном отношении к футболу

Сычёв спрогнозировал, куда перейдёт Батраков при правильном отношении к футболу
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил потенциал молодой звезды железнодорожников Алексея Батракова. Он считает, что полузащитник может перейти в топ-клуб из ведущих чемпионатов Европы, если сохранит правильное отношение к делу. Сычёв отметил высокий футбольный интеллект перспективного игрока «Локомотива».

«Это наша новая звезда, на которую надеются. Особенно в «Локомотиве», потому что светлая голова сейчас очень ярко выступает. Интеллект футбольный на высочайшем уровне, это, конечно, больше всего радует. Тех, кто могут делать разницу, очень мало, их нужно ценить. Потенциал, конечно же, у Батракова огромный, и, надеюсь, при правильном отношении к делу он будет в каком-нибудь ведущем клубе топ-лиг», — приводит слова Сычёва «Спорт-экспресс».

Ранее появлялись слухи, что Батраков интересен «Зениту». Представители сине-бело-голубых публично заявляли, что Алексею нашлось бы место в стартовом составе команды из Санкт-Петербурга.

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