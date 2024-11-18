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В «Динамо» прокомментировали низкую результативность Тюкавина

В «Динамо» прокомментировали низкую результативность Тюкавина
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о низкой результативности форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«С чем связана низкая результативность Тюкавина? Работать надо, тренироваться. Всё впереди. У Тюкавина всё есть, чтобы вернуться на тот уровень, который он показывал раньше, и стать даже лучше. Его потенциал далеко не реализован», — приводит слова Пивоварова «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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