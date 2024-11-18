Экс-игрок ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал об отличиях Первой лиги и РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», рассказал об отличиях Первой лиги от Российской Премьер-Лиги.

«Когда я ещё в РПЛ выступал, всегда говорили, что в ФНЛ намного тяжелее играть. В Премьер-Лиге больше исполнителей, которые любят красивый футбол. Здесь же команды больше играют в силовой футбол: перебегать, перебороть. Не все могут позволить себе хороших исполнителей, разница в бюджетах есть, но они берут другим: сплочённостью, желанием, характером. Ну и плюс условия: поля где-то хорошие, где-то плохие, где-то искусственные, где-то новые, где-то — старые. Когда приезжаешь играть против команды уровнем ниже, за счёт того, что они при своих болельщиках, привыкшие к газону, могут тебя поймать – и ты ничего не сделаешь», — приводит слова Жамалетдинова «Советский спорт».

Тимур является воспитанником футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА. В составе основной команды армейцев Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды — серебряным призёром чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018). За свою карьеру 27-летний футболист также успел поиграть за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь».