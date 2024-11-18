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Нападающий «Баварии» Кейн: в АПЛ нужен зимний перерыв

Нападающий «Баварии» Кейн: в АПЛ нужен зимний перерыв
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выступил за возвращение зимней паузы в английской Премьер-лиге.

«В прошлом году у меня был первый опыт длительной зимней паузы. Это очень помогло мне восстановиться в трудный период. Жаль, что в Премьер-лиге нет такого перерыва. Крайне важно иметь возможность восстановить силы, отдохнуть неделю или около того», — приводит слова Кейна Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Кейн выступает за «Баварию» с лета 2023 года. Ранее в своей профессиональной карьере английский нападающий представлял «Тоттенхэм», «Лестер» и «Норвич». В минувшем сезоне «Бавария» не выиграла ни одного трофея.

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